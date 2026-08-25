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Заверещали. Постпред Украины в ООН объявил о «тысячах ударов «Искандерами» в день»

Заверещали. Постпред Украины в ООН объявил о «тысячах ударов «Искандерами» в день»

Россия наносит по Украине «по тысяче ударов» ракетами в сутки. Такую цифру в рамках заседания Совбеза ООН, приуроченного ко дню «незалежности», озвучил постпред Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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