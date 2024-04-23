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После скандала с "голой вечеринкой" Лолита вернется на ТВ в качестве ведущей

После скандала с "голой вечеринкой" Лолита вернется на ТВ в качестве ведущей

Певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального шоу на одном из телеканалов.Певица Лолита Милявская через несколько недель снова появится на телеэкранах в качестве ведущей музыкального шоу «ВИА Суперстар», съемки которого сейчас идут в режиме реального времени.

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