После скандала с "голой вечеринкой" Лолита вернется на ТВ в качестве ведущей

Певица Лолита Милявская станет ведущей музыкального шоу на одном из телеканалов.Певица Лолита Милявская через несколько недель снова появится на телеэкранах в качестве ведущей музыкального шоу «ВИА Суперстар», съемки которого сейчас идут в режиме реального времени.
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