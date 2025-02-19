Дежурное подразделение отразило нападение условного противника на КПП мотострелкового соединения ЮВО в ходе плановой тренировки

Дежурное подразделение перекрестным огнём смогло за короткое время отразить нападение «противника», после чего личный состав провел инженерную разведку прилегающей территории на предмет возможной установки взрывоопасных предметов.
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