Премьер канадской провинции предложил Трампу «поцеловать его в зад»

Премьер канадской провинции Онтарио решил обогатить дипломатический этикет свежими идеями и предложил Дональду Трампу поцеловать себя в ягодицы, доказав, что канадский кленовый сироп отлично сочетается с неприкрытым троллингом.
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