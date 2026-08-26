Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 120 подписчиков

Премьер канадской провинции предложил Трампу «поцеловать его в зад»

Премьер канадской провинции предложил Трампу «поцеловать его в зад»

Премьер канадской провинции Онтарио решил обогатить дипломатический этикет свежими идеями и предложил Дональду Трампу поцеловать себя в ягодицы, доказав, что канадский кленовый сироп отлично сочетается с неприкрытым троллингом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии