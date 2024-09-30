ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии

В Ингушетии сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили серию терактов и диверсий. В Магасе и Назрани силовики задержали семерых местных жителей, готовивших нападения на полицейских и диверсии на объектах энергетической инфраструктуры.
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