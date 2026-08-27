Zinc Hits Four-Year High As "Extremely Thin" Physical Supply Fuels Squeeze Zinc futures in London are headed for their largest monthly close since January, with prices hitting four-year highs this week amid tightening physical supplies.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии