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Zero Hedge

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Zinc Hits Four-Year High As "Extremely Thin" Physical Supply Fuels Squeeze

Zinc Hits Four-Year High As "Extremely Thin" Physical Supply Fuels Squeeze

Zinc Hits Four-Year High As "Extremely Thin" Physical Supply Fuels Squeeze Zinc futures in London are headed for their largest monthly close since January, with prices hitting four-year highs this week amid tightening physical supplies.

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