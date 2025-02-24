Сегодня без электричества окажутся Астрахань и два ахтубинских села

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. В понедельник, 24 февраля, плановые отключения электричества коснутся всех районов РЭС Астрахани: а также сел Покровка и Зубовка Ахтубинского района (с 08:00 до 10:00, с 15:00 до 17:00).