Врач Лукас: медики в прифронтовой зоне Запорожской области обеспечены необходимым

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Военные медики, проходящие службу в соединениях в прифронтовой зоне Запорожской области, обеспечены всем необходимым, включая современное оборудование и препараты.
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