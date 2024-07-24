Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Пускай автор(если у него местная прописка) в ближнем Подмосковье попробует устроиться на любую работу где требуется р...Ретейлу в России ...
  • Россиянин
    По мне так нужно вообще запретить майниг в России. Пусть строят фабрики и заводы чтобы выпускать реальную и нужную лю...Депутаты рассмотр...
  • венедиктплюхин
    ленинградский "газпром" - главный позор российского футбола.Новый чемпионат Р...

Светлана Разворотнева: «Принятия закона о риелторской деятельности требует само профессиональное сообщество»

Светлана Разворотнева: «Принятия закона о риелторской деятельности требует само профессиональное сообщество»

Очередной закон о риелторской деятельности может быть вынесен на рассмотрение Госдумы уже осенью, и каждое положение нового закона в случае его принятия может изменить риелторский рынокВ начале осени в России может быть завершена разработка очередного закона о риелторской деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх