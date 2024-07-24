Светлана Разворотнева: «Принятия закона о риелторской деятельности требует само профессиональное сообщество»

Очередной закон о риелторской деятельности может быть вынесен на рассмотрение Госдумы уже осенью, и каждое положение нового закона в случае его принятия может изменить риелторский рынокВ начале осени в России может быть завершена разработка очередного закона о риелторской деятельности.
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