Светлана Разворотнева: «Принятия закона о риелторской деятельности требует само профессиональное сообщество»

Очередной закон о риелторской деятельности может быть вынесен на рассмотрение Госдумы уже осенью, и каждое положение нового закона в случае его принятия может изменить риелторский рынокВ начале осени в России может быть завершена разработка очередного закона о риелторской деятельности.