На воинском мемориале Северного кладбища Ижевска начался демонтаж надгробных плит

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на воинском мемориале Северного кладбища начались работы по демонтажу надгробных плит с именами красноармейцев, скончавшихся в госпиталях города в годы Великой Отечественной войны.
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