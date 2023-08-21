Не так давно пересматривая выступление, которое показывали на федеральном телеканале. С важными и нужными словами выступил Карен Шахназаров.
"Россияне потеряли смысл жизни, раз ностальгируют об СССР" - Карен Шахназаров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
В СССР был НАДЕЖНО и СТАБИЛЬНО!! Человек знал, что всегда будет защищен!!
Ответить
1 час.
ИП
Иван Петров
А как не потерять смысл, коль постоянный рост цен, а ВВ как всегда говорит о том что надо улучшать жизнь граждан, в пустую порожню, а по факту бензин вверх, цены на продукты вверх, на все рост 30 процентов, а он по ТВ выступает, у него экономика растет и инфляция 3 процента. Врёт и не краснеет, от этого и безысходность граждан. Виновата Америка, доллар рухнет, а по факту граждане России в ..опе..
Ответить
1 час.
ВТ
Врам Тавризов
Вот такие как Тан ( главный русский? Инородец) претендует на мнение русского народа Видать, у него главный смысл жизни поливать многонациональный народ РФ С такими как он у нас смысл жизни в стране должен быть «полей ближнего, дай ему ярлык, обматери и т п)»
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии