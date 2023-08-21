"Россияне потеряли смысл жизни, раз ностальгируют об СССР" - Карен Шахназаров

ИП

Иван Петров

А как не потерять смысл, коль постоянный рост цен, а ВВ как всегда говорит о том что надо улучшать жизнь граждан, в пустую порожню, а по факту бензин вверх, цены на продукты вверх, на все рост 30 процентов, а он по ТВ выступает, у него экономика растет и инфляция 3 процента. Врёт и не краснеет, от этого и безысходность граждан. Виновата Америка, доллар рухнет, а по факту граждане России в ..опе..