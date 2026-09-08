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Аргументы недели

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На Украине всё, что не прибито, обязательно украдут

На Украине всё, что не прибито, обязательно украдут

На Украине мошенничество и расточительство вознаграждаются новыми контрактами. Секретные военные проверки показали: система закупок гнилая сверху донизу.

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