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Газета Коммуна

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Премьера спектакля «Щелкунчик» состоялась в воронежском ТЮЗе

Постановку по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана показали воронежцам 16 декабря в ТЮЗе. Создатели спектакля «Щелкунчик» (6+) —  главный режиссёр ТЮЗа Максим Иванов и режиссёр Марина Ведяскина — решили рассказать классическую историю, не упуская ни одной драматической линии.

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