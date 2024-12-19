Премьера спектакля «Щелкунчик» состоялась в воронежском ТЮЗе

Постановку по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана показали воронежцам 16 декабря в ТЮЗе. Создатели спектакля «Щелкунчик» (6+) — главный режиссёр ТЮЗа Максим Иванов и режиссёр Марина Ведяскина — решили рассказать классическую историю, не упуская ни одной драматической линии.