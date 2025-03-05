Макрон призвал начать дискуссию о ядерных силах Франции для «защиты Европы»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет обсуждать со своими союзниками возможность принять страны ЕС под французский «ядерный зонтик» после призыва кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии