Макрон призвал начать дискуссию о ядерных силах Франции для «защиты Европы»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет обсуждать со своими союзниками возможность принять страны ЕС под французский «ядерный зонтик» после призыва кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.