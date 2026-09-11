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Царьград

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В Талдомском округе завезли элитных абердин-ангусских быков

В Талдомском округе завезли элитных абердин-ангусских быков

В КФХ Талдомского округа поступила партия племенных животных элитной мясной породы. Речь идёт об абердин-ангусских быках, которых отличает высокое качество говядины и способность легко приспосабливаться к разным погодным условиям.

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