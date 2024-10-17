Цыгане пошли стенкой на инспекторов ДПС: Сотрудники оказались в западне. Нарушители не наказаны

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Sergey Ivanov

Наши доблестные полицаи только к русским осмеливаются проявлять свирепость. Помните историю, как русского парня винтили за то, что он бросил в полицая пустой бумажный стаканчик? Интересно, сколько ему дали.... А в этом случае налицо нападение на сотрудников полиции. Следовательно, они по уставу ОБЯЗАНЫ открыть огонь! Они обязаны стрелять даже в том случае, если кто- то просто дотронулся до оружия! Потому, что устав трактует это как попытку завладения оружием полицейского. Наша власть удивительным образом сочетает звериную свирепость с полной беспомощностью. Она свирепа к русскому- потому, что русский- всегда один. И она же умильно виляет хвостом перед цыганской шайкой... Кончится это показушное «человеколюбие» плохо: Гражданской войной. И те же цыганские банды с восторгом объединятся с бандами наших братских мусульманских народов, которых уже кое- где больше, чем русских- чтобы вместе резать русню.... Вот только русские патологически не способны объединяться. Даже для спасения собственной жизни. Они будут резать русских, а русские будут повторять эти заклинания про «дружбу народов» и про то, как они любят цыган с мусульманами...