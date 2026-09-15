VAR-ошибка в матче «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» привела к отстранению судей

Видеопомощь арбитрам (VAR) в матче 4-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (0:1) допустила ошибку, из-за чего два судьи — Мэтт Донохью и Блейк Антробус — были отстранены от работы до конца международной паузы.
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