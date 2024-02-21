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PLD Space получила €1,3 миллиона от Европейского космического агентства для разработки адаптера полезной нагрузки ракеты Miura 5

PLD Space получила €1,3 миллиона от Европейского космического агентства для разработки адаптера полезной нагрузки ракеты Miura 5

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило 19 февраля о выделении €1,3 миллиона на финансирование компании PLD Space для разработки модульного адаптера полезной нагрузки, который будет использоваться на борту космической ракеты Miura 5.

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