"Второй слой пошел": алтайские грибники находят опята на земле. Фото

"Охота" за опятами в лесах Алтайского края продолжается. В некоторых из них уже отошел так называемый первый слой, однако опытные грибники уверяют, что они будут расти до первых ночных морозов.
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