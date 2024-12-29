Накануне Дедушка Мороз вместе с главой Панфиловского сельского поселения А. К. Жигаревым побывали в гостях у семей участников специальной военной операции.
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Накануне Дедушка Мороз вместе с главой Панфиловского сельского поселения А. К. Жигаревым побывали в гостях у семей участников специальной военной операции.