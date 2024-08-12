Жители сообщили о разбившемся в аварии подростке из Сельцо

На просторах сети появились сведения о серьезном ДТП, которое произошло в Сельцо. По предварительным данным, водитель не уступил дорогу несовершеннолетнему мотоциклисту, в результате, столкнулись два транспортных средства.
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