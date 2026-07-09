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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный тренер «Миннесоты» Шерил Рив вышла на первое место в истории женской НБА по количеству побед в «регулярках» (380)

«Тренер месяца» женской НБА Шерил Рив установила историческое достижение. Победа «Миннесоты» над «Коннектикутом» (86:80) стала 380-й в «регулярках» в карьере специалистки.

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