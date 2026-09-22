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Пятый канал

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Норма? Полина Диброва оценила вегетарианскую диету годовалой дочери Казановой

Норма? Полина Диброва оценила вегетарианскую диету годовалой дочери Казановой

Модель и предприниматель Полина Диброва на премьере танцевальной драмы «Искусство падения» прокомментировала заявление Сати Казановой о вегетарианском питании для дочери.

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