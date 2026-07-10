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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ЛДПР объявила сбор подписей под обращением к президенту в поддержку семей

ЛДПР объявила сбор подписей под обращением к президенту в поддержку семей

"Главная цель — донести до президента просьбы миллионов семей", — заявили в партии ЛДПР запустила всероссийскую кампанию по сбору подписей под обращением к президенту РФ о пересмотре государственной семейной политики.

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