Татарстан халкына респиратор авырулар сезонын җиңелрәк кичерү өчен киңәшләр бирделәр

Респиратор вируслар белән иң күп авыру салкын сезонга туры килә, чөнки кояшлы көннәр саны кими һәм кеше организмы D витамины кытлыгыннан интегә, ул иммун системаның нормаль эшләве һәм йогышлы авырулар белән көрәшү өчен җавап бирә.
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