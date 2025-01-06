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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстан халкына респиратор авырулар сезонын җиңелрәк кичерү өчен киңәшләр бирделәр

Респиратор вируслар белән иң күп авыру салкын сезонга туры килә, чөнки кояшлы көннәр саны кими һәм кеше организмы D витамины кытлыгыннан интегә, ул иммун системаның нормаль эшләве һәм йогышлы авырулар белән көрәшү өчен җавап бирә.

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