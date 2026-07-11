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Белкин о драках: «Это дает взрыв эмоций и драйв, особенно если ты побеждаешь. При этом важно выбрать правильный момент: нужна сейчас драка твоей команде или нет»

Нападающий минского «Динамо» Богдан Белкин высказался о драке с форвардом Иваном Зинченко в плей-офф.

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