Тренер "Зенита" Семак о Дзюбе: у меня нет ни к кому обид

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что у него нет обиды на бывшего форварда команды Артема Дзюбу, который сейчас выступает за московский "Локомотив", передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу команды.
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