Ликсутов сообщил о росте налоговых отчислений резидентов ОЭЗ почти в 1,5 раза

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что в I квартале 2026 года резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» направили в бюджет более 7,8 млрд рублей налогов — в 1,5 раза больше, чем годом ранее .
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