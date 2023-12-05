NewsNation: американцы разошлись во мнениях по вопросу помощи Украине

Большинство американцев выступают за продолжение оказания военной помощи Украине и Израилю, однако не все согласны в том, как должна быть организована эта поддержка, сообщает NewsNation со ссылкой на данные недавнего опроса.
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