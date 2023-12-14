Сахалинский суд приговорил военного к 13 годам тюрьмы за дезертирство и кражу

Военнослужащего на Сахалине приговорили к 13 годам колонии строгого режима за дезертирство и кражу. Он сбежал из воинской части в октябре 2022 года и попал в руки правоохранителей при попытке сменить документы, сообщил Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.