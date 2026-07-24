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ВС РФ поразили выставку БПЛА с представителями ВПК Украины

ВС РФ поразили выставку БПЛА с представителями ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по полигону в Бучанском районе Киевской области, где проходила выставка вооружения, сообщил основатель украинской компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

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