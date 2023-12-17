Почему коты орут, а собаки попрошайничают?

Откуда у наших прелестных домашних питомцев появляются вредные привычки? Почему коты, милые пушистые создания, порой орут так, что уши закладывает? А собаки! Ну зачем скулить и выпрашивать плюшки у стола?! Ответ на все эти вопросы дурного тона один — хозяин.