Почему коты орут, а собаки попрошайничают?

Откуда у наших прелестных домашних питомцев появляются вредные привычки? Почему коты, милые пушистые создания, порой орут так, что уши закладывает? А собаки! Ну зачем скулить и выпрашивать плюшки у стола?! Ответ на все эти вопросы дурного тона один — хозяин.
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