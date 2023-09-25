Великобритания требует от России штраф за недопуск к добыче российских ископаемых

Кормушка закрывается, да как собака на сене, с ваших "друзей" пример берем, все себе, что не переработаем, себе на запас оставим... Так что с халявой вам придется распрощаться... С приветом из России....

Tania Еременко

Америка гробит Гейропку, потому что сама в полном дерьме - в долгах, как в шелках. Им нужна большая война, чтобы, как всегда, обогатиться. Не видать им наших богатств, не на тех напали. Россия - не Ливан, не Ирак, не Сирия, не Сербия и прочие страны, которых они ограбили. Привыкли жить за чужой счет. До сих пор качают нефть сирийскую. И почему Асад не шарахнет базу воровскую у себя в Сирии - непонятно.Давно пора - Россия бы поддержала. Не надо трусить. Америка - туфта.