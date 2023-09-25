ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Это надо же додуматься до такого, иностранцы настолько привыкли наживаться на российских ресурсах, что теперь даже требуют заплатить штраф за то, что их не пускают к месторождениям! Видимо крепко засела в зарубежных головах уверенность в российской наивности.
Великобритания требует от России штраф за недопуск к добыче российских ископаемых
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Кормушка закрывается, да как собака на сене, с ваших "друзей" пример берем, все себе, что не переработаем, себе на запас оставим... Так что с халявой вам придется распрощаться... С приветом из России....
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4 час.
Tania Еременко
Америка гробит Гейропку, потому что сама в полном дерьме - в долгах, как в шелках. Им нужна большая война, чтобы, как всегда, обогатиться. Не видать им наших богатств, не на тех напали. Россия - не Ливан, не Ирак, не Сирия, не Сербия и прочие страны, которых они ограбили. Привыкли жить за чужой счет. До сих пор качают нефть сирийскую. И почему Асад не шарахнет базу воровскую у себя в Сирии - непонятно.Давно пора - Россия бы поддержала. Не надо трусить. Америка - туфта.
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4 час.
Леонид Попивняк
.......мелкобриты уже не маленькие....и редьку пососут))))))))
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4 час.
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