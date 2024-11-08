Россияне узнали, как подготовить дачу к зиме

Все поверхности в доме рекомендуют покрыть пленкой, а шкафы и ящики — плотно закрыть Перед тем, как закрыть дачу на зиму, на диваны, кресла, прочую мебель нужно набросить ткань или клеенку, чтобы обивка не пылилась.