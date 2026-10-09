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Царьград

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Главы СНГ подписали соглашение о переписи населения к 2030 году

Главы СНГ подписали соглашение о переписи населения к 2030 году

На саммите 9 октября в Туркменистане главы СНГ договорились провести перепись населения к 2030 году. Решение поддержано ООН, охват планируют расширить после завершенного раунда 2020 года, в котором участвовали 9 из 10 стран.

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