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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зонов о любимых зарубежных фигуристах: «Больше всего выделяю Сяо Хим Фа и Малинина. Уно и Кагияма тоже в сердечке»

Российский фигурист ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства. – На чемпионате Европы в этом году участвовал Федор Читипаховян, который раньше с вами катался в одной группе, а теперь выступает за Армению.

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