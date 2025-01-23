«Газпром» перестал справляться с газификацией регионов

Независимые компании по производству газа необходимо подключить к газификации регионов. Об этом сообщил начальник отдела ПАО «Газпром» Алексей Сахаров, отметив, что «Газпром» уже сейчас использует все свои возможности по добыче и хранению газа.
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