Ни о какой «готовности к переговорам» теперь никто и ничего в России говорить не будет Сейчас это стоит сказать: (хотя стоило сказать куда раньше) это ужас, и ещё - перед нами то самое пресловутое начало конца.
Крокус Сити. Теракт. Трагедия. Одна из версий
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Стас Гулинов
https://www.youtube.com/watch?v=sZDV004kqJ0&t=7s
Пикник | Ничего, ничего не бойся (2024)
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5 час.
ММ
В Израиле бы этих террористов зрители перестреляли!
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4 час.
М
ММ
У хохлов даже подразделения есть игиловцев! Чеченцы те же..
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4 час.
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