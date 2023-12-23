На Западе рассказали о серьезной проблеме ВСУ

MWM: ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов, который не может восполнить НАТО Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит боеприпасов, который не могут восполнить страны НАТО, об этом рассказало издание Military Watch Magazine (MWM).
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