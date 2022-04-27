Microsoft: Росія координує кібератаки з завданням ударів по Україні За даними експертів, як мінімум шість кіберзлочинних угруповань, що підтримуються Росією, здійснили понад 237 атак проти України Декілька хакерських угруповань, пов'язаних з російським урядом, здійснили сотні кібератак проти України після російського вторгнення до сусідньої країни, йдеться у звіті, опублікованому в середу американською технологічною компанією Microsoft.