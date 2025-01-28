Трамп и Альтман высоко оценили успехи китайского ИИ-стартапа DeepSeek и заявили, что США смогут лучшеРаспространение новейшей языковой модели китайской компании DeepSeek зародило в умах инвесторов сомнения по поводу способности американских компаний и далее удерживать лидерство в сфере ИИ, а главное — доказало, что высокого быстродействия можно добиться при меньших затратах.
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