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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Трамп и Альтман высоко оценили успехи китайского ИИ-стартапа DeepSeek и заявили,...

Трамп и Альтман высоко оценили успехи китайского ИИ-стартапа DeepSeek и заявили,...

Трамп и Альтман высоко оценили успехи китайского ИИ-стартапа DeepSeek и заявили, что США смогут лучшеРаспространение новейшей языковой модели китайской компании DeepSeek зародило в умах инвесторов сомнения по поводу способности американских компаний и далее удерживать лидерство в сфере ИИ, а главное — доказало, что высокого быстродействия можно добиться при меньших затратах.

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