Украинские военные значительно зависят от американской спутниковой связи и разведывательной информации, поэтому перебои в их предоставлении могут серьёзно повлиять на работу отдельных систем, заявил киберэксперт Андрей Масалович в эфире Радио «Комсомольская правда».