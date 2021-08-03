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Bloomberg: Германия отказывается перекрывать «Северный поток — 2»

Bloomberg: Германия отказывается перекрывать «Северный поток — 2»

Германия введет санкции на уровне Евросоюза, если Россия использует «Северный поток — 2» как геополитическое оружие Германия не планирует перекрывать газопровод «Северный поток — 2», даже если Россия воспользуется им как геополитическим оружием.

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