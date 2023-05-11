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Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если не будет сокращения расходов

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если не будет сокращения расходов

Бывший лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп указал на тот факт, что представителям Республиканской партии следует не препятствовать дефолту в стране в том случае, если они не сумеют заставить Администрацию утвердить уменьшение трат.

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