Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если не будет сокращения расходов

Бывший лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп указал на тот факт, что представителям Республиканской партии следует не препятствовать дефолту в стране в том случае, если они не сумеют заставить Администрацию утвердить уменьшение трат.
Бывший лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп указал на тот факт, что представителям Республиканской партии следует не препятствовать дефолту в стране в том случае, если они не сумеют заставить Администрацию утвердить уменьшение трат.
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