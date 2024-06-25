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Иваново

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Новая региональная программа капремонтов кровель школ: опубликован перечень объектов

Новая региональная программа капремонтов кровель школ: опубликован перечень объектов

Новая региональная программа капремонтов кровель школ: опубликован перечень объектов В него включены 20 школ Иванова, Кинешмы, Тейкова, Фурманова, Вичугского, Комсомольского, Лухского, Палехского, Родниковского, Тейковского, Савинского и Южского районов, а также три колледжа: Ивановский энергетический, Кинешемский политехнический и Родниковский политехнический.

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