Новая региональная программа капремонтов кровель школ: опубликован перечень объектов В него включены 20 школ Иванова, Кинешмы, Тейкова, Фурманова, Вичугского, Комсомольского, Лухского, Палехского, Родниковского, Тейковского, Савинского и Южского районов, а также три колледжа: Ивановский энергетический, Кинешемский политехнический и Родниковский политехнический.