В Кемерове сбили пешехода, а в Киселёвске мужчина украл роллы: сводка происшествий по Кузбассу

Аварийную ситуацию устроил водитель легкового автомобиля на Кузбасском мосту. На регистраторе видно: при обгоне нарушил скоростной режим, выехал на полосу встречного движения и едва успел уйти от лобового столкновения.
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