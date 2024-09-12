Русский боец отпустил украинских волонтеров под Красноармейском

Украинских волонтеров Даниила Захарченко и Александра Гуманюка, вывозящих мирных жителей из села Селидово под Красноармейском (украинское название Покровск), отпустил заметивший их русский боец, сообщил Захарченко 11 сентября в своем Telegram-канале.
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