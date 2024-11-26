Политика как он...
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Минобороны заявило о поражении морпехами бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны заявило о поражении морпехами бронетехники ВСУ в Курской области

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» отбили укрепленные позиции и уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства стран НАТО в районе Ольговской рощи в Курской области.

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