Россиянам назвали слова, которые нельзя говорить незнакомцам по телефону

Мошенники могут использовать голоса россиян для подтверждения финансовых операций, поэтому в разговоре с незнакомцами по телефону нельзя произносить слова «да» и «подтверждаю», предупредил депутат Госдумы Антон Немкин.
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