Никакой 45-ваттной зарядки новые iPhone не поддерживают и близко. Мощность в сравнении с прошлым поколением не изменилась

Apple не раскрывает данных о мощности зарядки своих iPhone, но слухи и утечки от китайских регуляторов давали надежду на то, что как минимум iPhone 16 Pro и 16 Pro Max поддерживают зарядку мощностью 45 Вт.
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